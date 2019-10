Final Fantasy 7 Remake giocabile all'EGX di Londra: vedremo una nuova demo?

Square Enix ha annunciato che si presenterà all'EGX 2019, evento che si svolgerà all'ExCeL Exhibition Centre di Londra dal 17 al 20 ottobre, con una demo giocabile di Final Fantasy 7 Remake.

L'atteso gioco per PlayStation 4, riedizione di uno dei capitoli della serie più amati di sempre, potrà essere liberamente giocato dai partecipanti alla manifestazione. Coloro che non avranno modo di recarsi a Londra potranno quindi consolarsi ammirando i filmati di gameplay che sicuramente appariranno in rete, anche se al momento non è chiaro se verrà presentata una sezione di gioco inedita. L'ultima volta che abbiamo avuto modo di vedere il gioco in azione è stata nel corso del Tokyo Game Show 2019 dello scorso settembre, durante il quale Yoshinori Kitase è salito sul palco per presentare Classic Mode, Boss e Invocazioni di Final Fantasy 7 Remake. All'EGX ci sarà la stessa demo? Noi, chiaramente, ci auguriamo di poter vedere qualcosa di nuovo.

Final Fantasy 7 Remake, ricordiamo, verrà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 3 marzo 2020. Nei giorni scorsi abbiamo potuto osservare da vicino la modalità tattica in un nuovo video, mentre continuano a perdurare i dubbi sulla divisione in più episodi, dal momento che mancano accenni sulla copertina ufficiale.