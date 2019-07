Final Fantasy 7 Remake gioco più atteso su Famitsu! PS4 e Switch si contendono la top 10

Come di consueto, il noto magazine nipponico Famitsu ha interrogato il proprio pubblico, chiedendo a lettori e lettrici di indicare il proprio gioco più atteso.

Ebbene, i risultati legati al periodo compreso tra 13 e 19 giugno ha eletto come vincitore indiscusso Final Fantasy VII Remake. Il gioco Square Enix, oltre ad essere stato eletto miglior gioco dell'E3 2019, ha infatti conquistato il vertice della top 10, distaccando il nuovo titolo di Sakura Wars, secondo classificato, di circa 300 voti. Medaglia di bronzo invece per Game Freak, con Pokemon Spada e Pokemon Scudo. Di seguito, potete trovare la top 10 decretata dalle preferenze espresse dai lettori di Famitsu:

[PS4] Final Fantasy VII Remake – 1.037 voti [PS4] Nuovo Sakura Wars – 734 voti [NSW] Pokemon Spada/Pokemon Scudo – 597 voti [PS4] Persona 5 Royal – 527 voti [NSW] Dragon Quest XI S – 496 voti [PS4] Monster Hunter World: Iceborne – 426 voti [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 419 voti [NSW] Fire Emblem: Three Houses – 379 voti [PS4] Death Stranding – 352 voti [NSW] Bayonetta 3 – 340 voti

Elemento piuttosto interessante, la classifica risultatra titolie titoli, con ciascuna delle piattaforme che ne occupa cinque posizioni. Nella top 10 troviamo sia giochi dalla pubblicazione ormai piuttosto imminente, come Fire Emblem: Three Houses, che promette di occupare tra richiedere tra le 80 e le 200 ore di gioco , sia giochi la cui data di uscita è più lontana, come Death Stranding, o sconosciuta, come Bayonetta 3.