Final Fantasy 7 Remake: grafica ed effetti nel nuovo videodiario

Square Enix ha pubblicato l'ultimo episodio della serie Inside Final Fantasy VII Remake che in questi mesi ci ha portato dietro le quinte dello sviluppo del gioco. Il quinto video è dedicato alla grafica ed agli effetti speciali.

Si parte da una prima introduzione su Advent Children utilizzato come base per realizzare i modelli dei personaggi e si prosegue con una lunga serie di interviste a vari membri del team di sviluppo tra cui Yoshinori Kitase (Producer), Tetsuya Nomura (Director & Concept Design) , Naoki Hamaguchi (Co-Director – Game Design/Programming), Masaaki Kazeno (Character Modelling Director), Hiroyuki Nagatsuka (Lead Animator) e Hiroyuki Yamaji (Battle Animation Director). Il documentario è visibile in apertura della notizia in versione sottotitolata in italiano, per abitare i dialoghi nella vostra lingua vi basterà selezionare l'apposita opzione per i sottotitoli nel player di YouTube.

Se avete già finito il gioco e volete commentare la vostra esperienza vi aspettiamo oggi pomeriggio su Twitch per discutere del finale di Final Fantasy 7 Remake in compagnia di Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Fossetti e Francesco "Cydonia" Cilurzo. Il remake di FF7 è disponibile ora in esclusiva temporale su PlayStation 4 e PS4 PRO, l'approdo su altre piattaforme non è stato confermato dal publisher Square Enix.