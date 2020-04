Final Fantasy 7 Remake, guida: come cambiare la lingua del gioco

Sebbene Final Fantasy 7 Remake non sia stato doppiato in italiano, esiste comunque la possibilità di cambiare sia la lingua dei dialoghi che quella dei sottotitoli. Scopriamo insieme come fare per applicare questo tipo di cambiamenti.

Iniziamo con i consigli per cambiare la lingua dei dialoghi, procedura estremamente semplice che può essere eseguita anche mentre si sta giocando. A meno che non vogliate farlo nel menu principale selezionando Opzioni, potete farlo in game premendo il tasto Start, selezionando la voce Sistema ed entrando nelle Opzioni. A questo punto vi basterà andare nel menu "Lingua dei dialoghi", cliccare col tasto X e selezionare una tra le quattro lingue disponibili per il doppiaggio: giapponese, inglese (attiva di default), francese e tedesco.

Non vi è invece alcun modo per modificare direttamente nel gioco la lingua dei sottotitoli e se volete giocarlo in inglese o in un altro idioma dovrete necessariamente cambiare la lingua di sistema della vostra console. Per fare ciò bisogna entrare nelle Impostazioni, selezionare Lingua e sceglierne una sotto la voce "Lingua del sistema": applicate questa modifica e il gioco partirà nella stessa lingua selezionata per la vostra PS4 (a patto che sia una di quelle supportate).

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare il Viaggio Rapido in Final Fantasy 7 Remake?