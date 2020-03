Final Fantasy 7 Remake: Guida ai Controlli in esplorazione e battaglia

A sorpresa, la demo di Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile per tutti gli utenti PS4. In questa mini-guida vi forniremo una panoramica sui controlli di gioco da usare nei combattimenti e nelle fasi esplorative dell'avventura.

Di seguito elenchiamo i controlli di gioco di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.

Controlli in Esplorazione

L2: Bussola/Minimappa

Touchpad: Mappa locale

D-Pad: Selezione dei comandi

Levetta sinistra: Cammina

R2: Scatto

Options: Menu principale

Triangolo: Interazione

X: Menu dei comandi/Conferma

Cerchio: Annulla

Levetta destra: Cambia visuale

Premi levetta destra: Visuale iniziale

Controlli in Combattimento

L1: Comandi rapidi

L2: Comandi dell'alleato 1

R2: Comandi dell'alleato 2

Touchpad: Informazioni sul nemico

Options: Pausa

D-Pad: Cambia personaggio

D-Pad Su e Giù: Selezione comandi

D-Pad Destra e Sinistra: Selezione rango magico

Levetta sinistra: Spostamento

R1: Para

Triangolo: Abilità individuale

Quadrato: Attacco

X: Menu comandi/Conferma

Cerchio: Schiva/Annulla

Levetta destra: Selezione bersaglio

Premi levetta destra: Aggancia/Sgancia



Grazie alla demo disponibile sul PlayStation Store, dunque, gli utenti PS4 hanno l'opportunità di provare Final Fantasy 7 Remake in anteprima, con qualche settimana di anticipo rispetto all'uscita del primo capitolo fissata per il 10 aprile sulla console Sony.



Una buona occasione per prendere confidenza con le meccaniche di gioco e il nuovo sistema di combattimento. Per muovere più facilmente i primi passi nel titolo, potete consultare i controlli in esplorazione e battaglia direttamente da questa guida, mentre giocate.



Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra videoanteprima di Final Fantasy 7 Remake.