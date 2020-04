Final Fantasy 7 Remake: guida agli Esper, dove trovare tutte le Materie di Invocazione

In Final Fantasy 7 Remake ci sono gli Esper, delle vere e proprie Summon che permettono invocare sul campo di battaglia creature potentissime come Shiva, Ifrit e il Leviatiano. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare tutti gli Esper, mostrandovi dove trovare le Materie di Invocazione.

Grazie agli Esper possiamo invocare delle creature molto potenti che lotteranno al nostro fianco. Questa funzione viene sbloccata automaticamente nel corso della storia, quando ci verrà data l'opportunità di invocare Ifrit. Da quel momento in poi, per sbloccare gli altri Esper sarà necessario trovare le Materie di Invocazione associate ad ogni creatura: vediamo come ottenerle tutte.

Come sbloccare Ifrit

Come vi abbiamo già anticipato, Ifrit è il primo Esper e viene sbloccato automaticamente nel corso dell'avventura. Non vi forniamo ulteriori dettagli per evitare ogni forma di spoiler sulla storia.

Come sbloccare Chocomoguri

La materia di Chocomoguri può essere ottenuta nel Capitolo 6, nella piattaforma che si trova nel livello intermedio del Settore 4. Dopo aver spento tutte le lampade solari, invece di prendere l'ascensore principale dovete entrare in quello più piccolo sulla destra. Questo ascensore vi condurrà in una stanza con un pannello elettronico. Interagite con esso e superate la sfida per accedere all'area in cui è custodita la materia. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il video riportato in cima a partire dal minuto 2:45.

Come sbloccare Shiva

Potrete sbloccare la materia di Shiva dopo aver raggiunto la prima area a mondo aperto nei bassifondi del Settore 7. In quest'area vi imbatterete in Chadley, un ricercatore della Shinra che vi offrirà l'opportunità di partecipare a delle battaglie in realtà virtuale. Dopo aver completato le prime 4 missioni di Chadley sbloccherete una battaglia in VR contro Shiva: sconfiggetela per ottenere la sua materia.

Come sbloccare Chocobo Ciccio

La materia di Chocobo Ciccio si sblocca nella stessa maniera di quella di Shiva. In questo caso dovrete completare 9 missioni di Chadley prima di accedere alla battaglia in VR contro Chocobo Ciccio: sconfiggetelo e otterrete la sua materia di invocazione.

Come sbloccare Leviatano

Completate 14 missioni di Chadley per affrontare il Leviatano nelle battaglie VR: vincete lo scontro per ottenere la sua materia.

Come sbloccare Bahamut

Per ottenere la materia di Bahamut dovete completare tutte e 20 le missioni di Chadley, per poi sconfiggere Bahamut nella battaglia in realtà virtuale.

Come sbloccare Chocobino, Kyactus e Carbuncle

Nel gioco sono presenti anche gli Esper di Chocobino, Kyactus e Carbuncle. Al contrario degli altri, però, questi non possono essere sbloccati nel corso dell'avventura, dato che sono riservati solo ai giocatori che hanno effettuato il pre-order del titolo, o che hanno acquistato la digital deluxe edition di Final Fantasy 7 Remake.

A proposito di cose importanti da sbloccare e ottenere nel corso dell'avventura, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come ottenere tutte le armi di Final Fantasy 7 Remake.