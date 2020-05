Final Fantasy 7 Remake: guida a tutti gli incontri con Johnny

Johnny è uno dei personaggi secondari di Final Fantasy 7 Remake. In questa mini-guida vi spieghiamo dove e quando incontrarlo nel corso dell'avventura, in tutte e cinque le occasioni, in modo da sbloccare il trofeo intitolato "Amicizia speciale".

Johnny vive nei sobborghi del Settore 7, e non ci vorrà molto per capire che spesso si caccerà nei guai. Nel corso dell'avventura è possibile incontrarlo cinque volte: in alcuni casi lo incontrerete per forza, durante gli eventi della storia principale, mentre in altre circostanze dovrete stare attenti a non mancare l'incontro. Incontrandolo tutte e cinque le volte sbloccherete il trofeo "Amicizia speciale": di seguito vi spieghiamo come riuscire nell'intento.

Primo incontro con Johnny

Il primo incontro con Johnny avverrà nel Capitolo 3, nell'Area Residenziale. Come potete vedere all'inizio del filmato proposto in apertura, si tratta di un incontro che non può essere mancato, dato che fa parte della storia principale.

Secondo incontro con Johnny

Il secondo incontro sarà nel Capitolo 9, nel Mercato Murato. Scendete lungo la strada a sud di Chadley per vedere Johnny scappare via da voi. Inseguitelo, parlate con lui e rispondete in modo affermativo alla sua domanda, come mostrato nel video a partire dal minuto 1:04.

Terzo incontro con Johnny

Il terzo incontro con Johnny è il più complesso. Avverrà sempre nel Capitolo 9, all'interno del Mercato Murato, solo dopo aver completato la missione "La festa non si ferma mai" (come mostrato dal minuto 2:33), quest che può essere sbloccata effettuando le seguenti scelte:

Nel dialogo con Sam, quando parlate di Tifa, scegliete l'opzione "È in grande forma".

Completate il secondo incontro con Johnny (ve lo abbiamo spiegato poco sopra).

Al Mercato Murato, parlate con il ragazzo davanti all'hotel e scegliete l'opzione "Quanto costa?".

Al Mercato Murato, parlate con il receptionist dell’hotel e scegliete l'opzione "Sì".

Raggiungete il prossimo obiettivo principale nella casa di Corneo.

Quando Sam vi chiede di scegliere testa o croce, rispondete nessuna delle due.

Scegliete il massaggio più economico da 100 Gil.

Quando Aerith vi chiede un parere sul suo abito, rispondetele che le sta bene.

Completate l'obiettivo principale "Arena sotterranea".

Quarto incontro con Johnny

Il quarto incontro avviene nel Capitolo 14, completando la missione secondaria "Bandito maschiaccio" che può essere avviata alla stazione del treno, come mostrato nel video dal minuto 4:08.

Quinto incontro con Johnny

Infine, il quinto e ultimo incontro con Johnny avverrà sempre nel Capitolo 14, dopo aver completato la missione "Bandito Maschiaccio" necessaria per il quarto incontro. Sbloccherete il trofeo "Amicizia speciale" dopo aver consegnato la borsa a Johnny, come mostrato nel video a partire dal minuto 5:33.