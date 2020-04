Final Fantasy 7 Remake, guida: che timer scegliere per la bomba del Reattore Mako?

Nei primi minuti di Final Fantasy 7 Remake viene chiesto al giocatore di prendere una decisione riguardante il potente esplosivo da piazzare nel Reattore Mako. Cerchiamo di comprendere quale sia la migliore tra le due opzioni.

Pochi istanti prima di posizionare la bomba, infatti, è necessario selezionare tra due diversi timer: 20 o 30 minuti. Sebbene siano piccole, esistono delle conseguenze in base alla scelta effettuata ed è bene conoscere esattamente di quali si tratti per prendere decidere nel migliore dei modi. Impostando il timer della bomba su 20 minuti avrete meno tempo per farvi strada tra i nemici e fuggire dalla struttura, ma una volta fuori avrete un dialogo aggiuntivo con Jessie che vi regalerà dell'Etere e due pozioni curative nella loro versione migliorata. Aumentando il tempo necessario alla detonazione della bomba non assisterete a questo dialogo e non riceverete alcun bonus. Il nostro consiglio è quello di settare il timer a 20 minuti, dal momento che il tempo a vostra disposizione è comunque più che sufficiente a completare con successo il lavoro.

Va precisato che alla difficoltà di gioco più alta, la quale può essere sbloccata solo completando almeno una volta l'avventura, non è possibile fare questa scelta ed il timer è di default impostato su 20 minuti.

