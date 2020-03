Final Fantasy 7 Remake: Hamaguchi discute dei quartieri di Midgar e dell'illuminazione

Cogliendo al volo l'occasione offertagli dal PlayStation Blog, il co-direttore del progetto di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi, ha illustrato gli sforzi compiuti dal team di sviluppo di Square Enix per dare forma alla città di Midgar, plasmandone i diversi quartieri e il sistema di illuminazione.

A detta del direttore giapponese, l'idea di fondo degli autori di FF7 Remake era quella che gli appassionati potessero vivere un'esperienza di gioco completamente autonoma all'interno dei diversi quartieri in cui è suddivisa la metropoli tentacolare di Midgar. Ogni luogo della città, quindi, costituirà una sorta di microcosmo dove poter interagire con personalità uniche e vivere avventure impossibili da sperimentare altrove.

Anche per questo, spiega Hamaguchi, il team diretto da Yoshinori Kitase si è speso per migliorare l'illuminazione nel gioco e fare in modo che la città di Midgar risultasse il più reale e autentica possibile: "Una rete di oltre cento computer sincronizzati ha eseguito numerosi calcoli e simulazioni fisiche per trovare i riflessi più realistici e determinare come i fasci di luce debbano colpire ogni oggetto nel gioco. In questo modo siamo stati in grado di creare un’illuminazione naturale straordinaria per la città".

L'uscita di Final Fantasy 7 Remake è prevista per il 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO. Nei giorni scorsi, Nomura ha discusso delle missioni secondarie di FF7 Remake e, più di recente, Hamaguchi ha parlato di Midgar e dell'influenza di Advent Children.