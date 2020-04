Final Fantasy 7 Remake insegue God of War e Spiderman: i primi dati sui risultati su PS4

Final Fantasy 7 Remake, al momento, rientra nel catalogo delle esclusive del catalogo di PlayStation 4: tale condizione si protrarrà sino all'aprile del prossimo anno, quando gli accordi con Square Enix consentiranno la pubblicazione del titolo anche altrove.

In attesa di scoprire se, ad esempio, Final Fantasy 7 Remake uscirà su PC, emergono i primi dati legati alla performance commerciale della riedizione dell'iconico JRPG degli Anni Novanta. A diffondere le prime stime è Gamestat, portale che tiene traccia delle API di PlayStation Network. Stando a quanto rilevato da quest'ultimo, il titolo Square Enix ha attirato su di sé l'attenzione di circa 2,3 milioni di giocatori durante i primi tre giorni dalla release ufficiale.



Un dato decisamente notevole, che lo colloca all'inseguimento di soli altri due giochi disponibili in esclusiva su PlayStation 4: Marvel's Spiderman e God of War. Le avventure videoludiche del supereroe fumettistico e l'epopea norrena di Kratos e Atreus hanno infatti rispettivamente totalizzato 3 milioni e 2,4 milioni di giocatori nei primi tre giorni dal lancio. Anche queste statistiche sono fornite da Gamestat e dovrebbero dunque risultare tra loro comparabili in termini di metodologia di acquisizione.



Un risultato sicuramente notevole, per un titolo che ha ampliato l'universo del gioco originale. Per coloro che già hanno concluso la propria avventura a Midgar, segnaliamo uno speciale sul finale di Final Fantasy 7 Remake, in cui il nostro Antonello "Kirito" Bello discute del possibile futuro dell'operazione Square Enix.