Final Fantasy 7 Remake Intergrade:immagini e dettagli su personaggi, gameplay e doppiatori

Dopo aver ascoltato l'Orchestra World Tour di FF7, ritorniamo nella dimensione ruolistica di Square Enix per scoprire tutta una serie inedita di immagini e detagli sui sui personaggi, sul gameplay e sui doppiatori di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

L'azienda nipponica parte dalla conferma che la sfida aggiuntiva da affrontare interpretando Yuffie si chiamerà Episode INTERmission. Per l'occasione, Square Enix illustra nel dettaglio il sistema di combattimento da evolvere approcciandoci alle battaglie nei panni di Yuffie Kisaragi.

Nel viaggio da compiere per rubare la Materia più potente disponibile alla Shinra, Yuffie verrà supportata dal nucleo originario dell'Avalanche e scatenerà sui nemici la sua rabbia con attacchi ravvicinati e dalla distanza. Lo stile di gioco di Yuffie, quindi, si differenzierà da quello di Cloud e degli altri protagonisti di Final Fantasy 7 Remake, merito dell'addestramento ricevuto con la militanza nei corpi d'élite dei ninja di Wutai.

Interpretando Yuffie potremo abbatterci sui nemici con l'abilità Ninjutsu Elementale, sferrando al contempo degli attacchi Dispersione proporzionati al consumo ATB prima di dare il colpo di grazia agli avversari con Vorticante, ossia un vortice che attira i nemici circostanti per danneggiarli.

Insieme a Yuffie, nel cast di INTERmission troveremo anche Sonon, il membro di Wutai Zhijie, il gruppo Avalanche composto da Nayo, Billy Bob e Polk, e infine Weiss, il malvagio individuo a capo del centro di ricerca sotterraneo della Shinra. A seguire trovate gli attori che presteranno la loro voce nel doppiaggio in inglese di questo episodio aggiuntivo:

Suzie Yeung (voce di Yuffie Kisaragi)

Aleks Le (voce di Sonon Kusakabe)

Daman Mills (voce di Weiss)

Griffin Puatu (voce di Zhijie)

Ashley Boettcher (voce di Nayo)

David Goldstein (voce di Billy Bob)

Daniel Amerman (voce di Polk)

Prima di lasciarvi alla ricca galleria immagini che trovate in calce alla notizia, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriverà il 10 giugno 2021 in esclusiva su PS5: la Standard Edition è disponibile su PlayStation Store al prezzo di 79,99 euro, mentre la Deluxe Edition viene proposta a 99,99 euro e comprende al suo interno la minicolonna sonora, un album di illustrazioni e l'arma speciale Shuryactus. Qualora ve lo foste perso, eccovi il nostro ultimo speciale su FF7 Remake Intergrade per PS5.