Final Fantasy 7 Remake Intergrade: video confronto sulle migliorie grafiche da PS4 a PS5

In chiusura dello State of Play, Square Enix non si è limitata a svelare svelare Final Fantasy 7 Remake Intergrade ma ha colto l'occasione per illustrare le migliorie grafiche previste su PS5 con questa patch next gen attraverso un video raffronto con l'attuale versione PS4.

L'edizione Intergrade del capolavoro ruolistico di Square Enix interverrà sul comparto grafico dell'opera per migliorarlo attingendo alle risorse computazionali della nuova console Sony.

Tra le tante innovazioni previste dagli sviluppatori giapponesi, troviamo l'aggiunta di un doppio profilo per dare priorità alla risoluzione 4K o, in alternativa, al framerate di 60fps. A prescindere dal profilo grafico selezionato, su PS5 gli utenti di FF7 Remake potranno esplorare la "nuova" Midgar di Intergrade apprezzando i benefici offerti dall'aumento della qualità delle texture, da un sistema di illuminazione più evoluto e dall'aggiunta di una nebbia volumetrica per le ambientazioni.

Saranno presenti anche molteplici innovazioni alla modalità Foto per customizzare ulteriormente i propri scatti con Cloud, Tifa e compagni. Non mancherà poi l'integrazione alle funzionalità avanzate del controller DualSense come il feedback aptico e i trigger adattivi, due aspetti che contribuiranno certamente a rendere più immersiva l'esperienza offerta dal sistema di combattimento.

L'edisodio Intergrade deve infatti il suo nome anche all'aggiunta di un nuovissimo episodio con Yuffie, nel corso del quale potremo vestire i panni del ninja Yuffie Kisaragi e infiltrarci nell'oscura corporazione di Shinra per rubare una potente Materia e diventare l'eroe della sua patria. Il lancio dell'edizione Intergrade di Final Fantasy 7 Remake è previsto per il 10 giugno su PlayStation 5, e sarà gratis per chi ha già acquistato il gioco su PS4.