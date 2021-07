Final Fantasy 7 Remake, tra Intergrade e Parte 2: quale sarà la fine di Yuffie?

A poco più di un mese dal debutto di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PlayStation 5, il team di Square Enix condivide alcuni interessanti retroscena sulla produzione.

L'occasione è offerta dall'esordio in libreria del volume Final Fantasy VII Remake Material Ultimania Plus, compendio ufficiale dedicato al rifacimento del JRPG. All'interno di questo ultimo, oltre ad artwork e approfondimenti su ambientazioni e personaggi, sono infatti presenti molteplici estratti di interviste al team di sviluppo. Uno di questi, in particolare, apre un interessante spiraglio sul destino di Yuffie.

Protagonista assoluta del capitolo inedito introdotto nella versione Intergrade di Final Fantasy VII Remake, la giovane vive una concitata avventura entro i confini di Midgar. Quest'ultima si svolge parallelamente alla missione di Cloud e compagni e vede il gruppo di Yuffie rischiare più volte la vita. Al termine del suo viaggio, la ragazza si ritrova ad affrontare Nero in combattimento e ad assistere all'incidente che coinvolge il Settore 7. Con le circostanze che le impediscono di fare ritorno alla base di Avalanche, rivela Toriyama, la combattente decide di abbandonare Midgar in solitaria. Secondo quanto riferito dall'autore videoludico, la sua fuga si colloca a livello temporale nel medesimo momento in cui anche il gruppo di Cloud sta abbandonando la metropoli.

Una circostanza che apre ad un possibile ricongiungimento di Yuffie con gli altri protagonisti del JRPG nel corso del sequel. Come già annunciato, Final Fantasy 7 Remake Parte 2 includerà alcune modifiche rispetto al titolo originale, ma per il momento non è chiaro sino a che punto si spingerà l'operazione di revisione.