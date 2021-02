Final Fantasy 7 Remake Intergrade annunciato per PS5: upgrade grafico gratis da PS4

Sony ha chiuso in bellezza il PlayStation State of Play annunciando Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ossia una nuova edizione del gioco pensata appositamente per PlayStation 5.

Il lungo filmato di presentazione, interamente catturato sulla console di nuova generazione di casa Sony, ha messo in evidenza il netto potenziamento grafico che caratterizza questa nuova edizione del JRPG. Square Enix dichiara miglioramenti alle texture, alla resa della foschia e all'illuminazione. I giocatori saranno inoltre liberi di scegliere due distinte modalità grafiche, una indirizzata alla qualità (che punta alla risoluzione 4K) e un'altra che favorisce la fluidità (con un framerate pari a 60fps). In aggiunta a tutto ciò, nell'edizione Intergrade per PS5 sarà incluso anche un nuovo episodio dedicato a Yuffie.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade verrà lanciato il 10 giugno 2021 su PS5. I giocatori già in possesso di una copia del titolo su PlayStation 4 potranno scaricare l'aggiornamento grafico gratis e avranno anche l'opportunità di trasferire i propri salvataggi. L'episodio di Yuffie, invece, dovrà essere acquistato a parte.