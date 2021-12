Final Fantasy 7 Remake Intergrade arriva su PC nel 2021, sarà esclusiva Epic

Era ormai da tempo che i fan della serie Square Enix attendevano l'annuncio relativo all'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su altre piattaforme e ad accontentarli è stato Geoff Keighley durante la serata dei The Game Awards 2021.

Durante l'evento è infatti stato mostrato un breve trailer che conferma l'approdo del rifacimento di Final Fantasy 7 e del contenuto aggiuntivo dedicato a Yuffie anche su PC, in esclusiva sull'Epic Games Store. Purtroppo il brevissimo trailer mostrato al pubblico non contiene dettagli specifici su quelle che saranno le migliorie grafiche della tanto attesa versione PC del gioco, ma è probabile che nel corso delle prossime ore assisteremo alla pubblicazione di maggiori dettagli in merito a questo e ad altri dettagli. L'arrivo di nuove informazioni dovrebbe essere imminente, dal momento che la data d'uscita della versione PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade è incredibilmente vicina: il titolo approderà sul client Epic Games il prossimo 16 dicembre 2021, ovvero la prossima settimana.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, titolo attualmente disponibile solo su PlayStation 4 e PlayStation 5.