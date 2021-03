Final Fantasy 7 Remake Intergrade: ecco come il design di Sonon è cambiato nello sviluppo

Come rivelato da Sony e Square-Enix durante l'ultimo State of Play, Final Fantasy VII Remake Intergrade conterrà al suo interno un DLC aggiuntivo dedicato ad un nuovo arco narrativo incentrato sul personaggio di Yuffie.

Nel corso di una recente intervista, il director Tetsuya Nomura ha però focalizzato la sua attenzione su Sonon, il personaggio inedito all'interno di Final Fantasy VII che accompagnerà la nostra Yuffie nel corso dei due capitoli addizionali inclusi in Intergrade. L'autore nipponico ha rivelato come Sonon si sarebbe dovuto presentare come un combattente giovane e affascinante come Cloud, ma in corso d'opera il suo design è cambiato fino alla realizzazione del modello che abbiamo visto per la prima volta nel trailer di annuncio di Intergrade.

"Come accennato nella sua introduzione, Sonon proviene da Wutai e collabora con Avalanche, motivo per il quale il suo character design è costituito da un aspetto estetico orientale con abiti in stile militare e un motivo corazzato. Mi è venuta anche l'idea di farlo combattere con uno stile di arti marziali usando un bastone per bilanciarlo con lo stile di Yuffie, e così gli ho cucito addosso un abito che potesse renderlo agile nei movimenti. Originariamente era pensato con caratteristiche più delicate ed un aspetto più morbido da "ragazzo carino", ma ho pensato che in coppia con Yuffie avrebbe potuto introdurre delle dinamiche diverse rispetto a Cloud o Vincent, quindi l'ho cambiato con il personaggio più mascolino che vedete ora".

Più avanti, Nomura ha aggiunto che Sonon non sarà direttamente controllabile dal giocatore, ma esisteranno i modi per richiedere la sua cooperazione in battaglia:

"Il giocatore controlla solo Yuffie, quindi il sistema è impostato per creare in lui consapevolezza dell'alleato che combatte al suo fianco, così da suggerirgli delle opportunità di combinazione con Sonon. È possibile anche scegliere tra due diverse modalità di controllo, una in cui Sonon agisce in modo indipendente, e l'altra in cui segue i comandi di Yuffie per agire all'unisono con lei. La piccola icona sta ad indicare che è possibile premere L2 per passare da una modalità all'altra".

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà pubblicato il 10 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Recentemente si è fatto strada un nuovo rumor secondo il quale Final Fantasy VII Remake potrebbe arrivare in futuro su Xbox Game Pass.