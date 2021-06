Final Fantasy 7 Remake Intergrade: come funziona l'aggiornamento da PS4 a PS5?

Svelato durante lo State of Play Sony dello scorso febbraio, Final Fantasy 7 Remake nella sua versione migliorata denominata Intergrade si appresta ad uscire anche su PlayStation 5, dopo aver riscosso successo di pubblico e critica su Playstation 4, in attesa di nuove informazioni ufficiali sulla seconda parte del gioco attualmente in sviluppo.

In arrivo il prossimo 10 giugno, la versione Intergrade del gioco introdurrà diverse novità per il gioco - che nella sostanza di base resterà però sempre lo stesso - a partire da un corposo miglioramento grafico e tecnico per adattare il prodotto alle potenzialità delle console di nuova generazione, che si concretizzerà nella possibilità per i giocatori di selezionare una tra due modalità grafiche differenti. A questo si aggiungeranno anche un nuovo episodio narrativo dedicato al personaggio di Yuffie, nuovi livelli di difficoltà e il supporto al DualSense di PlayStation 5; inoltre, tutti coloro che acquisteranno Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Playstation 5, senza quindi usufruire dell'update gratuito dalla versione PlayStation 4, otterranno anche tutti i DLC della versione originale senza costi aggiuntivi.

Per tutti coloro i quali sono attualmente in possesso di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4, sia in formato fisico che in digitale, Square Enix ha deciso di fornire l’update alla versione Intergrade del gioco in maniera del tutto gratuita, ad esclusione del capitolo narrativo dedicato a Yuffie, il quale nel caso di update gratuito dovrà essere acquistato separatamente come un qualunque DLC o espansione. Tutto quello che dovrete fare, una volta entrati in possesso di una console Playstation 5, sarà seguire una delle due seguenti procedure, a seconda del modello di console in vostro possesso:

PlayStation 5 con lettore : nel caso in cui vogliate effettuare l’upgrade della versione fisica di Final Fantasy 7 dovrete inserire il disco di gioco all’interno del lettore della vostra Playstation 5 Standard Edition: a questo punto l’aggiornamento alla versione Intergrade verrà scaricato dal negozio gratuitamente

: nel caso in cui vogliate effettuare l’upgrade della versione fisica di Final Fantasy 7 dovrete della vostra Playstation 5 Standard Edition: a questo punto l’aggiornamento alla versione Intergrade verrà scaricato dal negozio gratuitamente PlayStation 5 senza lettore: nel caso in cui invece vogliate effettuare l’upgrade a partire dalla versione digitale di Final Fantasy 7 vi basterà accedere al vostro account Playstation Network su PS5 (sia la versione con lettore che senza lettore possono essere usate in questo caso) e scaricare il gioco dalla vostra Raccolta

Vi ricordiamo che se siete in possesso di una copia in formato fisico di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4 ma la vostra console Playstation 5 non dispone di un lettore per dischi non potrete in alcun modo scaricare l’aggiornamento gratuito, e sarete quindi costretti ad acquistare nuovamente il gioco. Ricordiamo infine che la versione di Final Fantasy 7 Remake regalata con PlayStation Plus non si può aggiornare con l'upgrade PlayStation 5.