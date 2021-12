Final Fantasy 7 Remake Intergrade: come installare la mod per il vestito viola di Tifa

Con l'arrivo di Final Fantasy 7 Remake su PC, la community di giocatori ha già cominciato a sperimentare diverse mod, allo scopo di migliorare l'esperienza o, semplicemente, di arricchirla con qualche curioso elemento inedito. Una di queste rende il vestito viola di Tifa permanente per tutta l'avventura: ecco come installare la mod.

La mod è disponibile sul sito Nexus Mods. Recatevi quindi sulla pagina del contenuto e cliccate su 'manual download'. Si tratta di un pacchetto di dimensioni piuttosto contenute, ma ricordate che per far partire il download avrete bisogno di essere registrati al sito. Una volta scaricato, recatevi nello spazio in cui avete salvato i file del gioco e cercate le cartelle End > Content > Paks. Quindi spostate il file zPurpleDressTifa.pak in 'paks'.



Si tratta di uno dei primi contenuti da parte della community, che siamo certi in futuro renderà disponibili altre mod per trasformare e migliorare il titolo Square Enix. Ma a proposito dell'avventura di Cloud, Tifa e Barret, la versione PC di Final Fantasy 7 remake è stata duramente criticata da Digital Foundry. Buone notizie, invece, per chi ha riscattato il gioco tramite il Playstation Plus, perché da mercoledì sarà possibile aggiornare Final Fantasy 7 remake alla versione PS5 gratuitamente.