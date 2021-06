Final Fantasy 7 Remake Intergrade: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Disponibile su PlayStation 5 dal 10 giugno, Final Fantasy 7 Remake Intergrade promette di migliorare nettamente il comparto tecnico della versione PlayStation 4 del gioco e di aggiungere una buona quantità di contenuti aggiuntivi per gli appassionati grazie all’aggiunta di un’espansione dedicata a Yuffie.

Final Fantasy 7 Remake è un prodotto che richiede molte ore per poter essere completato, e per evitare la frustrazione di dover ricominciare tutto dall'inizio, in aggiunta alla possibilità per tutti coloro che possiedono già la versione Playstation 4 del gioco di effettuare un upgrade gratis alla versione FF7 Remake Intergrade per PS5, Square Enix ha previsto anche la possibilità di trasferire tutti i salvataggi dalla versione PS4 a quella PS5, anche in questo caso senza alcun costo aggiunto. Tutto quello che dovrete fare sarà seguire la procedura che vi illustreremo all’interno delle prossime righe, una procedura purtroppo non automatica e che richiede alcuni step particolari.

Per prima cosa dovrete assicurarvi di aver installato Final Fantasy 7 Remake in versione Playstation 4 sulla vostra Playstation 5, e averlo aggiornato alla versione 1.02 del software: in questo modo all’interno del menu principale del gioco sulla console di nuova generazione di Sony comparirà una nuova voce, necessaria per poter effettuare il trasferimento dei salvataggi. Stiamo parlando della voce Carica Dati di Salvataggio, e selezionandola vi verrà mostrata la lista di tutti i vostri salvataggi effettuati sulla versione Playstation 4 del gioco: a questo punto potrete selezionarne uno per caricarlo sulla vostra Playstation 5. È importante notare che sarete in grado di trasferire tutti i salvataggi che desiderate, ma solamente uno alla volta: di conseguenza dovrete ripetere la procedura descritta poco sopra per tutti i salvataggi che avete intenzione di trasferire da PS4 a PS5.

Dopo aver completato il trasferimento di tutti i salvataggi desiderati, non dovrete fare altro che aprire Final Fantasy 7 Remake in versione Intergrade sulla vostra Playstation 5 e selezionare l’opzione Scarica Dati di Salvataggio presente all’interno del menu principale del gioco. La procedura completa richiede quindi al giocatore di installare contemporaneamente sulla propria Playstation 5 sia la versione Playstation 4 del gioco sia la versione migliorata Intergrade per effettuare il trasferimento dei salvataggi, dopodiché sarà possibile eliminare la versione Playstation 4.