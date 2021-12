Final Fantasy 7 Remake Intergrade è deludente su PC: l'analisi di Digital Foundry

Pochi giorni fa, Alexander Battaglia di Digital Foundry non ha esitato a definire "terribile" il porting per PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Quest'oggi, un'approfondita video analisi ha illustrato per bene i motivi che lo rendono il peggior porting per PC di una produzione tripla A da molto tempo a questa parte.

Digital Foundry ha cominciato la sua disamina lodando il gioco in sé, caratterizzato da modelli dei personaggi, cutscene, storia e giocabilità di prim'ordine. Il porting della versione PC, tuttavia, si è rivelato di pessima fattura per molteplici motivi. Tanto per cominciare, permette di intervenire su poche impostazioni grafiche, tra cui risoluzione, texture, risoluzione delle ombre, limite frame-rate (30fps, 60fps, 90fps e 120fps), personaggi visualizzati (interviene sul numero di NPC) e qualche opzione legata all'HDR. Sono totalmente assenti impostazioni avanzate come ray tracing, DLSS e ultrawide che al giorno d'oggi ci aspetteremmo di vedere su produzioni di alto livello come questa.

Il problema più serio è legato alle performance, rivelatesi decisamente pessime. Digital Foundry ha ravvisato gravi problemi di stuttering e non è riuscita a mantenere un framerate stabile a 60fps neanche a 1080p su una potente configurazione composta da una CPU i9 10900K e una GPU NVIDIA RTX 3090. Non è servito a nulla neppure modificare il limite del framerate, dal momento che anche con il cap a 30fps il frame pacing risulta essere inconsistente.

Gran parte dei problemi di stuttering possono essere risolti eseguendo il gioco in DirectX 11 (di default gira in DirectX 12): per farlo, basta inserire la linea di comando -dx11 nelle opzioni di avvio del gioco su Epic Games Store. In questo modo il gioco diventa molto più godibile, pur non raggiungendo il livello atteso da una produzione di questo calibro.

Nessuno si aspettava un porting così approssimativo, specialmente dopo l'ottimo lavoro svolto con Final Fantasy 15. Maggiori dettagli potete scoprirli guardando la Video Analisi in apertura di notizia.