Final Fantasy 7 Remake Intergrade: tutti i dettagli su peso e preload

I curatori del canale Twitter di PlayStation Game Size forniscono dei chiarimenti sulle dimensioni del file di installazione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade e sulla data in cui sarà possibile effettuare il preload su PS5 della versione nextgen del kolossal GDR di Square Enix.

Stando alle informazioni condivise dai gestori del noto portale social specializzatosi in questo genere di reveal sul peso dei giochi in arrivo su PS Store, le dimensioni del file di installazione della versione statunitense di FF7 Remake Intergrade saranno esattamente di 81,338 GB, esclusa la patch day one.

Sempre in riferimento alla versione scaricabile dal PS Store americano, il team social di PlayStation Game Size ricorda che la versione originaria per PS4 di Final Fantasy 4 Remake occupa 85,965 GB. Pur con tutte le migliorie grafiche e le aggiunte contenutistiche di Episode INTERmission, la versione Intergrade di FF7 occuperà quindi meno spazio della controparte last-gen per PS4, si presume in funzione dell'utilizzo del sistema di compressione Kraken adottato anche in Control e in altri titoli PS5.

Quanto alla fase di preload, l'indicazione offerta dal portale Twtter di PS Game Size (che ricordiamo essere gestito da fan e non da Sony) è quella di prepararsi all'inizio della fase di pre-scaricamento di FF7 Remake Intergrade per martedì 8 giugno, due giorni prima della commercializzazione della riedizione nextgen dell'avventura ruolistica con protagonista Cloud e dell'espansione incentrata su Yuffie.

Alla ninja di Wutai a caccia di Materia, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha dedicato uno speciale su Final Fantasy 7 Remake Intergrade e il ninjutsu di Yuffie.