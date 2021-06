Final Fantasy 7 Remake Intergrade: tutti i dettagli sull'esclusiva temporale PlayStation

Qualche giorno fa è arrivato sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali il nuovo Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ovvero l'edizione per PlayStation 5 del titolo Square Enix che include una serie di migliorie dal punto di vista tecnico e un intero capitolo aggiuntivo dedicato a Yuffie.

Noi abbiamo giocato questa nuova versione del gioco per scoprirne ogni singolo dettaglio riguardante sia le meccaniche di gameplay, dal momento che Yuffie è una sorta di ninja che utilizza armi e abilità completamente diverse rispetto a quanto visto con Cloud, che per quello che concerne il comparto tecnico. A tal proposito il gioco include una doppia modalità grafica, scelta da parte del team di sviluppo che consente al giocatore di scegliere liberamente se giocare a 60 fotogrammi al secondo sacrificando la risoluzione oppure se bloccare a 30 gli fps e facendo salire a 4K la risoluzione per avere un'immagine più definita.

Prima di lasciarvi al filmato che include tutte le informazioni che state cercando sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere anche la versione testuale della recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Sapevate che i possessori del gioco su PS4 possono riscattare l'upgrade gratis alla versione PS5 di Final Fantasy 7 Remake?