Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Digital Deluxe Edition e bonus preorder, i dettagli

Contestualmente all'annuncio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5, Sony ha anche dato il via ai preordini sul PlayStation Store.

Per chi se lo fosse perso, specifichiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade è una nuova versione del JRPG pensata appositamente per PlayStation 5, che prevede una serie di miglioramenti grafici e l'inclusione di un nuovo episodio interamente dedicato a Yuffie. Sul PlayStation Store può già essere preordinata in due differenti edizioni: scopriamo tutti i dettagli!

Standard Edition - 79,99 euro

Gioco base: Final Fantasy 7 Remake

Nuovo episodio di Yuffie

Digital Deluxe Edition - 99,99 euro

Gioco base: Final Fantasy 7 Remake

Nuovo episodio di Yuffie

Album di illustrazioni

Mini-colonna sonora digitale (tra i brani è incluso "Descendant of Shinobi")

Coloro che procederanno al preordine di una qualsiasi delle due edizioni riceveranno come bonus l'arma Shuryactus (Cacstar, nella versione italiana) utilizzabile da Yuffie nel suo nuovo episodio.

Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che i possessori di Final Fantasy 7 Remake per PlayStation 4 potranno scaricare l'aggiornamento grafico per PS5 in via del tutto gratuita. L'episodio aggiuntivo di Yuffie, in ogni caso, andrà acquistato a parte, ad un prezzo che non è ancora stato rivelato.