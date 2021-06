Final Fantasy 7 Remake Intergrade: i DLC della versione PS4 saranno gratis su PS5

Square-Enix conferma che i DLC usciti in precedenza per Final Fantasy VII Remake saranno tutti messi a disposizione gratuitamente per la versione Intergrade su PS5 in arrivo tra pochi giorni, il 10 giugno 2021.

Inizialmente i contenuti in questione erano stati messi a disposizione come bonus pre-order o inclusi nella Deluxe Edition della versione originale PS4. Si tratta di 5 accessori esclusivi e delle Materie di Invocazione incentrate sul Chocobo Pulcino, su Carbuncle e su Cactuar: verranno tutti raccolti in un singolo pacchetto DLC che sarà disponibile gratis su next-gen per tutti i giocatori, anche coloro che già li possedevano su PS4. In quest'ultimo caso gli utenti dovranno comunque riscaricarli ugualmente su PS5 in modo da renderli compatibili con Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Square-Enix ha reso noto questo gradito omaggio quando ha spiegato i dettagli relativi alla nuova patch di Final Fantasy VII Remake che permette di trasferire i salvataggi su PS5: adesso per davvero gli utenti del gioco sulla console di vecchia generazione potranno passare alla nuova con la sicurezza di non lasciare indietro nulla, nemmeno i contenuti extra ottenuti tramite i vecchi DLC. Nel frattempo sono stati resi noti tutti i dettagli relativi al peso e preload di Final Fantasy VII Remake Intergrade: l'avventura di Cloud e dei suoi compagni peserà 81 GB su next-gen, senza calcolare la patch del Day One.