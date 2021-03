Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il DLC di Yuffie è un'esclusiva PS5, ecco perché

L'annuncio di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 è stato uno dei momenti più emozionanti dell'ultimo PlayStation State of Play. Questa nuova edizione del JRPG, separata da quella che ha visto la luce su PS4 l'anno scorso, offrirà un comparto grafico migliorato e un DLC tutto nuovo dedicato a Yuffie.

Nei giorni scorsi ne avevamo già avuto il sentore, ma ora è arrivata la conferma definitiva di Square Enix. Nella sezione "Domande Frequenti" disponibile sul sito ufficiale del gioco, la compagnia giapponese ha confermato che il nuovo episodio Yuffie sarà un'esclusiva per PlayStation 5, e che quindi non verrà lanciato su PS4. Il motivo? Square Enix afferma che è stato pensato e ottimizzato specificamente per la console di nuova generazione di casa Sony. I giocatori in possesso di Final Fantasy 7 Remake su PS4 non potranno acquistarlo separatamente.

Il nuovo episodio dedicato a Yuffie calerà i giocatori in un'avventura inedita che vedrà la Ninja infiltrarsi nel palazzo Shinra a Midgar con la collaborazione del nucleo originario dell'Avalanche, con l'obiettivo di impadronirsi della più potente materia mai esistita. Square Enix promette nuovi combattimenti, nuovi elementi di gameplay e "un nuovo punto di vista sulla storia di Final Fantasy 7 Remake".

Final Fantasy 7 Remake Intergrade verrà lanciato su PlayStation 5 il 10 giugno 2021. Il gioco può già essere preordinato in due distinte edizioni - Standard e Digital Deluxe. Coloro che procederanno alla prenotazione riceveranno come bonus l'arma Shuryactus (Cacstar, nella versione italiana) utilizzabile da Yuffie nel suo nuovo episodio. I possessori di Final Fantasy 7 Remake per PS4 potranno scaricare gratis l'aggiornamento grafico su PS5. Una volta fatto ciò, avranno l'opportunità di acquistare separatamente il DLC di Yuffie esclusivo per PlayStation 5 (il prezzo europeo non è ancora stato rivelato).