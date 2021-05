Final Fantasy 7 Remake Intergrade: ecco quanto durerà l'esclusiva temporale PS5

Dopo l'arrivo in rete dell'ultimo trailer di Final Fantasy 7 Remake Intergrade prima del debutto su PS5, emergono importanti dettagli su quanto durerà l'esclusiva temporale sulla console next-gen di Sony.

Al termine del trailer, infatti, viene riportato che l'esclusività su PS5 durerà almeno sei mesi, fino a dicembre 2021. Superata questa data, il titolo Square-Enix potrebbe essere preso in considerazione per un'uscita su altri sistemi, come ad esempio su Xbox Series X/S. E questo considerando il solo Intergrade: la versione base di Final Fantasy 7 Remake, uscita su PS4 ad aprile 2020, potrebbe teoricamente arrivare in qualunque momento su altri sistemi, considerato che l'accordo di esclusività che legava Sony e Square-Enix è scaduto lo scorso mese. Non è chiaro al momento quali siano i piani attorno alla prima parte del rifacimento di Final Fantasy 7 oltre quelli già noti, ma non bisogna escludere qualche novità importante su un arrivo multiformato nei prossimi mesi, almeno per la versione base del gioco. I contenuti inediti di Intergrade, invece, saranno disponibili solo su PS5 per tutto il 2021.

Ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade sarà disponibile su Ps5 a partire dal 10 giugno 2021. Nell'attesa potete leggere alcuni approfondimenti su Yuffie, che sarà inclusa in Final Fantasy 7 Remake Intergrade.