Nel momento in cui scriviamo Final Fantasy 7 Remake Intergrade è il gioco più venduto su Epic Games Store, un risultato sicuramente notevole per un videogioco venduto a prezzo pieno, in una classifica che include anche giochi in offerta e gratis free to play.

La pagina dei giochi più venduti su Epic Games Store incorona FF7 Remake Intergrade come leader assoluto della giornata odierna e questo nonostante siano attualmente in corso i saldi di Natale con centinaia di videogiochi a prezzi contenuti. Final Fantasy 7 Remake Intergrade costa 79.99 euro, una cifra che ha generato non poche polemiche tra la community ma a quanto pare le vendite non ne hanno risentito.

Il gioco è approdato su PC il 16 dicembre esclusivamente su Epic Games Store, al secondo posto della classifica del marketplace di Epic Games troviamo Red Dead Redemption 2 seguito da Battlefield 2042, Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Rocket League, GTA V Premium Edition e Kena Bridge of Spirits, solamente per citarne alcuni.

Su Everyeye.it trovate uno speciale per scoprire come gira Final Fantasy VII Remake Integrade per PC, abbiamo provato il gioco su Windows 11 in 4K testando le varie impostazioni della versione PC, non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi lasciamo alla letture del nostro approfondimento.