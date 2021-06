Final Fantasy 7 Remake Intergrade: guida e trucchi per giocare con Yuffie

La versione Playstation 5 di Final Fantasy 7 Remake, denominata per l'occasione Intergrade, è finalmente disponibile per tutti i possessori di una console di nuova generazione di Sony, accessibile sia sotto forma di prodotto standalone acquistabile a parte sia tramite upgrade gratis per i possessori di FF7 Remake su PS4.

Tra le tante novità apportate da Intergrade i giocatori che acquisteranno questa versione, ma non quelli che sceglieranno di effettuare l'upgrade gratuito dalla versione Playstation 4, otterranno anche l'accesso senza alcun costo aggiuntivo al pacchetto narrativo dedicato al personaggio di Yuffie Kisaragi, altrimenti disponibile come espansione acquistabile separatamente. Ecco quindi una guida con i migliori trucchi e consigli per iniziare a giocare all'episodio dedicato alla ragazza ninja, denominato Episode Intermission. Per iniziare a giocare al nuovo capitolo vi basterà selezionare l'opzione dedicata all'interno della schermata principale del gioco una volta avviato.

Raccogliete oggetti e risorse

Equipaggiate la materia giusta al momento giusto

Il sistema di Episode Intermission che vi permette di recuperare oggetti e risorse utili per l'avventura è piuttosto particolare: Yuffie è infatti equipaggiata con un grossoche può utilizzare sia per attaccare i nemici a distanza, sia perche incontrerete in grosse quantità durante le fasi di esplorazione e all'interno delle quali potrete trovare proprio oggetti e risorse utili

Il Ninjutsu di Yuffie, ovvero lo stile di combattimento utilizzato dalla ragazza durante i numerosi scontri del gioco, vi permetterà di modificare l'elemento naturale associato ad ogni attacco a seconda delle vostre esigenze e necessità, scegliendo tra fuoco, fulmine, vento e ghiaccio. Di conseguenza, riuscire ad equipaggiare Yuffie con la giusta materia elementale vi permetterà di potenziare le sue abilità e le sue capacità in combattimento, apparentemente un dettaglio di poco conto ma che alla lunga farà nettamente la differenza e vi fornirà un grande vantaggio sui vostri avversari.

Usate la Sinergia al momento giusto

Durante le fasi di combattimento di Episode Intermission, Yuffie e Sonon avranno la possibilità di effettuare degli attacchi combinati estremamente potenti e molto spettacolari chiamati Sinergie, che potranno essere attivati tramite la pressione del tasto L2. Utilizzare questi attacchi consumerà tuttavia gran parte della vostra barra ATB e ne ridurrà la velocità di rigenerazione per un certo periodo di tempo. Di conseguenza, scegliere il momento perfetto per effettuare gli attacchi Sinergia diventerà fondamentale per infliggere una gran quantità di danno ai nemici senza restare scoperti ad eventuali contrattacchi.

Sfruttate la presenza di Sonon

Non tralasciate le quest secondarie

Studiate le vostrestrategie per le sfide a Fort Condor

Sonon è il compagno di avventura di Yuffie, un guerriero estremamente resistente che può essere utilizzato come una specie di tank durante i combattimenti. La protagonista del capitolo extra di Final Fantasy 7 Remake Intergrade è infatti tanto potente quanto fragile, evi permetterà di guadagnare alcuni momenti di respiro fondamentali durante i combattimenti. Per sfruttare questa caratteristica del vostro compagno equipaggiatelo con le abilità, entrambe focalizzate sulla capacità di concentrare su Sonon gli attacchi nemici.Parallelamente alla missione principale nei panni di Yuffie, potrete cimentarvi in una serie di: completandole potrete ottenere una grande quantità di ricompense sotto forma di oggetti utili per la progressione all'interno del gioco. Dedicare un po' di tempo alle quest secondarie vi permetterà quindi di migliorare le vostre potenzialità di combattimento.A Fort Condor potrete cimentarvi in una serie di sfide di strategia e tattica contro avversari sempre più temibili, per cercare di scalare i ranghi della classifica e ottenere ricompense sempre migliori. Durante le battaglie a Fort Condor dovreste tenere sempre a mente leche regolano queste sfide: in particolare, le unità a distanza ottengono un bonus contro le unità di difesa, le unità di difesa ottengono un bonus contro le unità d'avanguardia (ovvero quelle d'attacco), e le unità d'avanguardia ottengono un bonus contro le unità a distanza. Inoltre,potrebbe fornirvi un vantaggio considerevole.