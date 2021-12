Final Fantasy 7 Remake Intergrade: quali sono le migliori mod per PC?

A più di una settimana dall'approdo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade sullo store di Epic Games, la rete ha già archiviato diverse creazioni dedicate al titolo di Square Enix. Facendo riferimento al portale Nexus Mods, ecco una selezione di modifiche con cui rendere più memorabile la prima parte della riedizione del classico J-RPG.

Prima di iniziare, vi ricordiamo che ognuna delle seguenti mod può essere scaricata solamente registrandosi al suddetto sito. Per quanto riguarda l’installazione, invece, vi basterà recarvi nella cartella in cui avete salvato i file del gioco e seguire il percorso End > Content > Paks. Al netto di eventuali istruzioni aggiuntive, spostare qui dentro i file .pak appena scaricati farà sì che le mod vengano applicate.

Dynamic Resolution Disabler : questa mod disattiva una delle funzioni di Final Fantasy VII Remake, impedendogli di variare la propria risoluzione a seconda del vostro frame-rate. Se avete un PC di fascia alta, può essere utile per evitare sfocature incontrollate.

: questa mod disattiva una delle funzioni di Final Fantasy VII Remake, impedendogli di variare la propria risoluzione a seconda del vostro frame-rate. Se avete un PC di fascia alta, può essere utile per evitare sfocature incontrollate. Advent ReShade - HDR FX : questa mod, adatta a chi vuole sfruttare al massimo l’HDR, agisce specificamente sugli effetti di luce aggiungendone dove serve e migliorando i già esistenti. L’installazione vi richiederà di copiare l’intero contenuto della cartella “Main files” direttamente in quella del gioco, seguendo questo percorso: Epic Games > FFVII Remake Intergrade > End > Binaries > Win64 .

: questa mod, adatta a chi vuole sfruttare al massimo l’HDR, agisce specificamente sugli effetti di luce aggiungendone dove serve e migliorando i già esistenti. L’installazione vi richiederà di copiare l’intero contenuto della cartella “Main files” direttamente in quella del gioco, seguendo questo percorso: . Buffed Star Bracelet: questa mod, che è disponibile in più versioni, trasforma uno degli accessori più comuni del gioco in qualcosa di molto più potente. Per sfruttarla però, dovrete prima creare un’apposita cartella chiamata “~mods” all’interno del solito percorso e piazzarci dentro il file in questione.

Oltre ai numerosi filtri fotografici, le prime mod di Final Fantasy VII Remake condivise dalla community offrono anche la possibilità di scambiare alcuni asset. Tra le più interessanti, quelle che permettono di far indossare ai personaggi i loro vestiti alternativi:

Zack’s Costume (Cloud)

(Cloud) Ordinary Dress (Cloud)

(Cloud) Gorgeous Dress (Cloud)

(Cloud) Poor Dress (Cloud)

(Cloud) Ordinary Dress (Aerith)

(Aerith) Sexy Dress (Aerith)

(Aerith) Cheap Dress (Aerith)

(Aerith) China Dress (Tifa)

(Tifa) Wutai Dress (Tifa)

A proposito di indumenti, ecco come installare la mod per il vestito viola di Tifa in Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Sulle nostre pagine trovate anche la critica di Digital Foundry a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, che ne ha definito il porting su PC come qualcosa di “terribile”.