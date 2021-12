Final Fantasy 7 Remake Intergrade: eroi e battaglie negli screenshot dell'edizione PC

La scadenza dell'accordo commerciale tra Sony e Square Enix ha spianato la strada all'arrivo di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC.

Questa nuova versione del gioco sarà disponibile all'acquisto tra pochi giorni, il 16 dicembre 2021 per la precisione, in esclusiva su Epic Games Store. Dettagli in merito ai settaggi grafici non sono ancora stati divulgati, in compenso possiamo già farci un'idea dell'aspetto della nuova versione per PC di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC grazie agli screenshot diffusi dal negozio digitale.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ricordiamo, è una versione riveduta, migliorata ed espansa del remake originale, già arrivata qualche mese fa su PlayStation 5. Oltre alle migliorie al gameplay, i cui dettagli possono essere scoperti nella nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, introduce anche un'avventura aggiuntiva con protagonista Yuffie Kisaragi. La ninja di Wutai s'imbarca in una missione segreta a Midgar dove, in collaborazione con il nucleo originario dell'Avalanche, intende impadronirsi dell'ultramateria della Shinra.

L'entusiasmo per la lieta novella, comunicata in occasione dello show dei Game Awards 2021, è in realtà stato parzialmente smorzato dal prezzo di 79,99 euro proposto su Epic Games Store, giudicato fin troppo elevato per gli standard del mercato PC. Pare essere una politica stabilita da Square Enix, dal momento che anche Forspoken su Steam ha lo stesso prezzo.