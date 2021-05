Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Nomura racconta il personaggio di Yuffie

In una lunga intervista concessa ai curatori del PS Blog, Tetsuya Nomura ha condiviso tutta una serie di aneddoti e di retroscena sullo sviluppo del personaggio di Yuffie, la protagonista di Episode INTERmission e delle sfide da affrontare su PS5 in Final Fantasy 7 Remake Intergrade.

Accompagnata da numerose clip che mostrano Yuffie Kisaragi in azione negli scenari di Midgar che faranno da sfondo alla sua prossima avventura, l'intervista a Nomura ha offerto all'esponente di Square Enix l'opportunità per discutere delle scelte compiute dagli sviluppatori per dare alla ninja di Wutai un aspetto così giovane.

Per l'occasione, Nomura ricorda "quanto sia esigente riguardo al suo aspetto, in particolare riguardo all'età che avrebbe dovuto dimostrare perché vedete, Yuffie è più giovane degli altri personaggi, è ancora un'adolescente. Certo, anche Cloud e gli altri hanno un aspetto giovane, ma volevo fare in modo che Yuffie, in un certo senso, li facesse sembrare più maturi".

L'alto esponente del team di sviluppo di Final Fantasy 7 Remake ha poi discusso del motivo che l'ha spinto a scegliere Yuffie, e non Vincent o Cid, come protagonista di Episode INTERmission: "La storia complessiva di INTERmission (l'episodio aggiuntivo di Intergrade, ndr) segue l'originale, quindi se consideriamo in che punto della trama va a collocarsi, Yuffie era davvero l'unica che avrebbe potuto muoversi liberamente in quel mondo perché Vincent stava ancora dormendo e Cid era dalla parte di Shinra".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Intergrade è atteso in uscita per il 10 giugno in esclusiva su PlayStation 5. Qualora ve le foste perse, eccovi le ultime immagini di FF7 Remake Intergrade su personaggi e gameplay.