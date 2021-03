Final Fantasy 7 Remake Intergrade: il nuovo trailer esteso mostra le migliorie su PS5

Non solo Resident Evil Village, durante lo show giapponese Play! Play! Play! c'è stato spazio anche per Final Fantasy 7 Remake Intergrade, riedizione del JRPG per PS5 che per l'occasione si è mostrata in una versione estesa del trailer delle caratteristiche migliorate che era stato originariamente condiviso il giorno dell'annuncio.

Guardando il lungo filmato in apertura di notizia noterete molte scene di gameplay inedite, ma il focus del trailer è sempre lo stesso, ossia quello di mettere in evidenza le migliore apportate da Square Enix mediante una comparativa diretta con l'opera originale per PS4. Su PlayStation 5 potrete aspettarvi numerosi effetti aggiuntivi e due distinte modalità grafiche, una indirizzata alla qualità che punta alla risoluzione 4K, e l'altra che favorisce la fluidità con un framerate pari a 60fps. Previsti anche nuovi livelli di difficoltà, una modalità fotografica, tempi di caricamento drasticamente ridotti, il supporto al feedback aptico e i grilletti adattivi e, soprattutto, un episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade verrà lanciato su PlayStation 5 il 10 giugno 2021 in due edizioni - Standard e Digital Deluxe. Effettuando la prenotazione riceverete come bonus l'arma Shuryactus utilizzabile da Yuffie nel suo nuovo episodio. I possessori di Final Fantasy 7 Remake per PS4 potranno scaricare gratis solo l'aggiornamento grafico su PS5, il DLC di Yuffie dovranno invece acquistarlo a parte.