Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PC: ecco i requisiti hardware, ma il prezzo non piace

In attesa di scoprire cosa racconterà Final Fantasy VII Remake Parte 2, i videogiocatori che desiderano rivivere l'avventura di Cloud e compagni possono ora festeggiare un nuovo annuncio.

Dal prestigioso palco dei The Game Awards 2021, Square Enix ha infatti annunciato l'arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC. La versione ampliata del rifacimento, esordita in esclusiva su PlayStation 5, supera dunque i confini della console Sony, per approdare su PC, anche se solamente su Epic Games Store. Contestualmente all'annuncio della data di uscita, fissata per il 16 dicembre 2021, sono stati presentati anche i requisiti hardware per la nuova versione di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Di seguito, trovate tutti i dettagli:

Requisiti Minimi

OS: Windows 10 64bit (versione 2004 o successiva);

Processore: Intel Core i5 3330 / AMD FX-8350;

RAM: 8 GB;

Spazio libero: 100 GB o superiore;

Direct X: versione 12 o successiva;

GPU: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB VRAM);

Requisiti consigliati

OS: Windows 10 64bit (versione 2004 o successiva);

Processore: Intel Core i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100;

RAM: 12 GB;

Spazio libero: 100 GB o superiore;

Direct X: versione 12 o successiva;

GPU: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8GB VRAM);

In questo caso, si garantisce una risoluzione pari a 2560x1440 (il valore massimo si attesta su 3840x2160);

L'annuncio dell'arrivo di Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC non ha però mancato di destare anche alcune polemiche, principalmente a causa del prezzo di listino. A ormai diverso tempo dal debutto del gioco, gli appassionati stanno infatti criticando la scelta di proporre il remake su Epic Games Store