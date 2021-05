Final Fantasy 7 Remake Intergrade in preordine con lo sconto su Amazon

Final Fantasy VII Remake Intergrade per PS5 arriva il 10 giugno, nel frattempo su Amazon è possibile effettuare il preordine della versione fisica con un leggero sconto sul prezzo di listino, pari al 3%.

FF7 Intergrade PS5 costa 77.99 euro invece di 79.99 euro (normale prezzo al pubblico), uno sconto di due euro su una nuova uscita che rappresenta un piccolo incentivo per acquistarlo su Amazon. Questa riedizione di Final Fantasy VII Remake per PlayStation 5 presenta una serie di migliorie tecniche pensate per sfruttare le potenzialità della nuova console e del controller DualSense, inoltre include l'esclusivo Episodio Yuffie, questo non disponibile su PS4.

Chiunque possieda la versione per PlayStation 4 di Final Fantasy VII Remake potrà effettuare l'aggiornamento tecnico gratuitamente su PS5 ma non riceverà Episodio Yuffie. Chi ha scaricato Final Fantasy 7 gratis con PlayStation Plus non potrà invece effettuare nessun tipo di upgrade. Episodio Yuffie non sarà presente sul disco di FF7 Remake Intergrade, all'interno della confezione è incluso un voucher con un codice da riscattare sul PlayStation Store per scaricare il nuovo arco narrativo.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà disponibile dal 10 giugno in Europa, questa estate Square Enix dovrebbe svelare anche i primi dettagli su Final Fantasy 7 Remake Parte 2.