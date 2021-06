Final Fantasy 7 Remake Intergrade: i primi 15 minuti dell'avventura di Yuffie

Final Fantasy VII Remake Intergrade è finalmente disponibile da oggi, 10 giugno, su PlayStation 5. I fan della storica serie Square-Enix potranno così sperimentare la prima parte del remake del settimo episodio con tutte le migliorie tecniche della nuova console Sony.

Primaria fonte d'interesse della versione Intergrade è il DLC relativo a Yuffie Kisaragi, protagonista di una mini avventura, INTERmission, che espande ulteriormente il racconto di Final Fantasy VII Remake con due capitoli aggiuntivi e facendoci vestire i panni di uno dei personaggi più amati del gioco. Se volete un assaggio di cosa offrirà l'atteso contenuto aggiuntivo è possibile visualizzare i primi 15 minuti di INTERmission con performance stabili sui 60fps. Le meccaniche di base restano le medesime viste nella versione base di Final Fantasy VII Remake, ma già dai primi minuti è possibile scoprire alcune delle abilità esclusive a disposizione di Yuffie, come ad esempio la possibilità di lanciare la sua arma per rompere e recuperare oggetti da lunghe distanze. In combattimento la ragazza si distingue per uno stile molto rapido e letale che dono un pizzico di spettacolarità in più agli scontri.

Ricordiamo che l'ultima patch di Final Fantasy 7 Remake permette di trasferire i salvataggi su PS5, così da non perdere nessun progresso registrato su PS4. Di seguito ecco inoltre la lista trofei di Final Fantasy 7 Remake Intergrade.