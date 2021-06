Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5: guida alla Modalità Foto

La versione Intergrade di Final Fantasy 7 Remake è finalmente disponibile per tutti gli utenti PlayStation 5, che potranno decidere di acquistare il prodotto sullo store digitale oppure effettuare l'upgrade gratis dalla versione PlayStation 4, sia essa in formato fisico che digitale.

All'interno della versione Intergrade dell'avventura di Cloud e compagni i giocatori potranno trovare una lunga serie di interessanti novità, a partire da un miglioramento tecnico e grafico complessivo, passando per nuovi contenuti narrativi - come il nuovo episodio dedicato a Yuffie - per arrivare fino alla modalità Foto, una feature richiestissima dagli utenti di Final Fantasy 7 Remake fin dalla prima pubblicazione del prodotto su Playstation 4 e finalmente inserita dagli sviluppatori nella versione next-gen del gioco.

Per poter utilizzare la modalità Foto non dovrete fare altro che mettere in pausa l'azione di gioco tramite la pressione del tasto Options, e successivamente premere il tasto Triangolo. In questo modo il gioco entrerà in pausa, ma sarete comunque in grado di muovere la telecamera in maniera completamente libera per riuscire ad inquadrare la scena da fotografare nel migliore dei modi. Tramite la pressione delle frecce direzionali potrete poi navigare attraverso una grande quantità di opzioni aggiuntive - tra cui annoveriamo filtri, effetti e modifiche manuali delle impostazioni della fotocamera - che potrete utilizzare per realizzare lo scatto perfetto. Tra le tante impostazioni appena citate ne troverete anche una molto utile che vi permetterà di nascondere dalla scena i compagni del vostro party, se lo desiderate.

Una volta scelta l'inquadratura perfetta e sistemati gli ultimi dettagli non resterà altro da fare che scattare la vostra foto: per farlo selezionate l'opzione per nascondere l'HUD della modalità Foto dallo schermo, dopodiché premete il tasto Share del DualSense e scegliete l'opzione per realizzare uno screenshot della vostra schermata. La foto così ottenuta potrà quindi essere condivisa con i vostri amici, oppure semplicemente salvata all'interno della memoria di Playstation 5 per essere poi scaricata su altri dispositivi.