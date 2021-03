Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 si mostra in tanti nuovi screenshot

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale avvenuto durante il PlayStation State of Play di febbraio, Square Enix ci ha mandato tanti nuovi screenshot di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PlayStation 5, nuova edizione del gioco destinata ad arrivare sugli scaffali fisici e digitali il prossimo 10 giugno.

I nuovi scatti condivisi dal team di sviluppo giapponese ci mostrano come appariranno i personaggi e le ambientazioni di Final Fantasy 7 Remake dopo il trattamento grafico reso possibile dalla potenza aggiuntiva di PS5. Spazio anche per alcuni scatti tratti dall'episodio aggiuntivo Yuffie, un'esclusiva assoluta della console di nuova generazione, e per una serie di artwork che ci mostrano nel dettaglio i modelli poligonali della ninja di Wutai e del nuovo personaggio che l'accompagnerà durante la sua avventura, chiamato Sonon Kusakabe. Spulciando tra le immagini troverete pure un assaggio della Modalità Fotografica e del menu che permetterà di scegliere tra le modalità "Graphics" e "Performance".

Abbiamo raccolto i nuovi scatti di Final Fantasy 7 Remake Intergrade nella galleria allegata in calce a questa notizia. Il gioco, ribadiamo, uscirà su PlayStation 5 il 10 giugno 2021 in due differenti edizioni, Standard e Digital Deluxe. Procedendo al preordine otterrete in regalo l'arma Shuryactus utilizzabile da Yuffie nella sua nuova avventura, che la vedrà infiltrarsi nel palazzo Shinra a Midgar con la collaborazione del nucleo originario dell'Avalanche, con l'obiettivo di impadronirsi della più potente materia mai esistita. I possessori di Final Fantasy 7 Remake per PS4 potranno scaricare gratis l'aggiornamento grafico su PS5. Il DLC di Yuffie dovrà invece essere acquistato a parte.