Final Fantasy 7 Remake Intergrade, PS5 vs PC: Cloud ritorna nel video confronto

Con l'esordio del rifacimento su Steam divenuto finalmente realtà, le performance PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade sono ora oggetto di interessanti approfondimenti.

Immancabile ovviamente la video analisi realizzata da El Analista de Bits, con l'ormai celebre content creator che ha prontamente provveduto a confrontare le edizioni console e PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade. Con il video confronto che trovate in apertura a questa news, è dunque possibile scoprire i dettagli relativi a frame rate, risoluzione e comparto tecnico del JRPG, nella sua incarnazione per PlayStation 5 e Steam.

Nel filmato, la versione console di Final Fantasy VII Remake Intergrade è presentata in Quality Mode, dunque con risoluzione a 2160p e frame rate a 30 fps. Il PC utilizzato per il test risulta invece animato da una GPU NVIDIA RTX 3080. Su Steam, il JRPG consente di impostare il valore di frame rate che si preferisce, sino ad un massimo di 120 fps: la risoluzione dinamica si adatterà per mantenere l'esperienza di gioco fluida. Sul fronte tecnico, la video analisi conferma l'inclusione di tutte le migliorie già introdotte su PS5 tramite la patch dello scorso giugno.



Nel valutare il lavoro svolto da Square Enix per la versione PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade, El Analista de Bits è alquanto critico. Il prodotto, afferma, sembra essere un semplice porting della versione PS5, priva della possibilità di variare molte impostazioni, ad eccezione di ombre, texture e numero di NPC. Oltre alle variazioni in termini di frame rate, si segnala il supporto all'HDR per la versione PC del JRPG.



Lasciandovi alla visione del video confronto, ricordiamo che sembrano essere in arrivo novità per Red XIII in Final Fantasy VII Remake Intergrade.