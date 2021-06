Final Fantasy 7 Remake Intergrade e Ratchet & Clank Rift Apart: orario di accesso su PS5

In attesa di scoprire se Square Enix stupirà o meno il pubblico con annunci a tema Final Fantasy per l'E3 2021, è ormai pronta l debutto la versione PS5 di Final Fantasy VII Remake.

Gli avventurieri pronti a vestire ancora una volta i panni di Cloud e compagni non dovranno attendere a lungo. Final Fantasy VII Remake Intergrade raggiungerà infatti i lidi dell'hardware Sony allo scoccare della mezzanotte del fuso orario italiano. Sin dai primi istanti della giornata di giovedì 10 giugno, sarà dunque possibile (ri)scoprire l'immaginario di Midgar sul nuovo hardware Sony. Dalle 00:01 di domani, inoltre, sarà disponibile per la prima volta il DLC di Final Fantasy VII Remake dedicato al personaggio di Yuffie.

Ma tra le uscite PlayStation 5 di giugno 2021 non troviamo solo Final Fantasy VII Remake Intergrade, ma anche l'atteso Ratchet & Clank: Rift Apart. In questo caso, mancano indicazioni precise in merito all'orario di sblocco del titolo Insomniac Games. Tuttavia, pare ragionevole ipotizzare che, come tradizionalmente accaduto di recente per le esclusive Sony, il titolo possa divenire anch'esso accessibile sin dalla mezzanotte, con lo scoccare della giornata di venerdì 11 giugno che dovrebbe dunque portare con sé l'ingresso tra le dimensioni spazio temporali del gioco. Coloro che hanno effettuato il prerdine dell'esclusiva PS5, lo ricordiamo, possono verificare su PlayStation Store l'andamento del conto alla rovescia per l'accesso al titolo.