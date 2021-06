Final Fantasy 7 Remake Intergrade risolverà un grande problema: l'orribile porta di Cloud

Sono già molte le ragioni per attendere Final Fantasy 7 Remake Intergrade, versione riveduta ed espansa di Final Fantasy 7 Remake destinata ad arrivare tra pochissimi giorni in esclusiva su PlayStation 5, e da oggi possiamo aggiungerne un'altra alla lista: l'inguardabile porta dell'appartamento di Cloud è stata finalmente sistemata.

Su PlayStation 4 e PS4 Pro il remake di Square Enix vanta un comparto grafico di alto livello, che purtroppo risulta essere funestato da alcuni problemi al caricamento delle texture: spesso e volentieri è possibile imbattersi in oggetti dall'aspetto slavato, tra i quali figura anche la porta dell'appartamento di Cloud, impossibile da non notare. Ebbene, un giocatore già in possesso del gioco ha pubblicato uno scatto off-screen su Reddit per dimostrare che in Intergrade la porta possiede finalmente delle texture appropriate, che riproducono in maniera accurata il materiale di cui è fatta, semplice legno. Giudicate voi stessi guardando le immagini allegate in calce a questa notizia!

Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5 offrirà numerose migliorie grafiche, un episodio aggiuntivo dedicato a Yuffie e verrà lanciato il 10 giugno 2021 in due edizioni - Standard e Digital Deluxe. Effettuando la prenotazione riceverete come bonus l'arma Shuryactus utilizzabile da Yuffie nel suo nuovo episodio. Se possedere Final Fantasy 7 Remake per PS4, allora avete diritto solamente all'aggiornamento grafico per PS5, il DLC di Yuffie dovrete acquistarlo a parte.