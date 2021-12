Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Sephiroth diventa Ronald McDonald con una folle mod

Con l'arrivo su PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade era fin troppo scontato l'arrivo di mod in grandi quantità per l'apprezzato titolo di Square Enix. Che si tratti di rendere subito disponibile la modalità Difficile oppure modificare gli abiti di Tifa e Aerith, i modder si sono subito scatenati.

Ad esempio uno dei meme più famosi di Final Fantasy 7 Remake è diventato una mod, Chairith: adesso le armi di Aerith sono state tutte sostituite con delle sedie, un richiamo a una celebre cutscene dove la ragazza mette fuori un avversario proprio con tale oggetto. Ma i modder si sono spinti ancora oltre, arrivando a modificare anche l'iconico Sephiroth.

Grazie agli sforzi di Crandifff, sul noto portale NexusMods è stata pubblicata la mod SEPHIRONALD, che dona al leggendario antagonista lo stesso identico look di Ronald McDonald, la mascotte della celebre catena di fast food McDonald's. Non solo Sephiroth si ritrova truccato come un clown, ma anche i suoi abiti cambiano colore, assumendo tonalità di giallo, bianco e rosso tipiche del costume di Ronald. I risultati sono decisamente esilaranti e, forse, rendono ancora più inquietante l'amatissimo personaggio di Final Fantasy VII.

Se l'idea di vedere Sephiroth conciato come un pagliaccio non vi disturba, potete trovare su NexusMods questo folle contenuto. Nel frattempo il nostro speciale su Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PC vi rivela tutti i dettagli su questa conversione e come gira in 4K.