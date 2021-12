Final Fantasy 7 Remake Intergrade PC: spopolano le mod per gli abiti di Tifa e Aerith

Sullo sfondo delle ottime vendite su Epic Store di FF7 Remake Intergrade stiamo assistendo a un'insolita "gara tra modder" per aumentare il guardaroba digitale di Tifa e Aerith.

Oltre alla ormai celebre mod della monorotaia di Cyberpunk 2077 e al tool per disabilitare la risoluzione dinamica di Integrade, sulle pagine di NexusMods stanno comparendo numerose espansioni fan made per la versione PC di Final Fantasy 7 Remake realizzate e condivise gratuitamente dai programmatori amatoriali.

Scorrendo l'elenco delle mod più popolari del portale emerge il chiaro interesse della community nel customizzare il vestiario di Tifa e Aerith, donando alle due protagoniste (insieme a Cloud) del kolossal action GDR di Square Enix degli abiti inediti.

Dagli sgargianti abiti da gran gala ai semplici tool per rimuovere i guanti al costume ordinario di Tifa, la sfida lanciata a colpi di stoffa e merletti digitali coinvolge anche Scarlet e lo stesso Cloud. Nel momento in cui scriviamo, la mod più popolare per la customizzazione estetica dei personaggi di Final Fantasy 7 Remake risulta essere il Purple Dress di Tifa. Qualora foste interessati, potrebbe tornarvi utile la nostra guida su come installare la mod per il vestito viola di Tifa in FF7 Remake su PC.