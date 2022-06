Final Fantasy 7 Remake Intergrade è primo su Steam, nonostante il prezzo alto

Final Fantasy VII Remake Integrade è arrivato su Steam il 17 giugno a sei mesi dal debutto in esclusiva temporale PC su Epic Games Store, dopo un fine settimana il gioco di Square Enix è volato in cima alla classifica, nonostante le lamentele sul prezzo alto di Final Fantasy 7 Remake Integrade.

In molti hanno giudicato eccessivo il prezzo di listino di 79.99 euro, ora scontato del 29% e dunque il gioco è acquistabile a 56.79 euro, le polemiche sul prezzo però non hanno avuto effetto negativo sulle vendite e come detto Intergrade è attualmente il videogioco numero uno su Steam.

Al secondo posto, V Rising, seguito da LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, in Top 10 troviamo inoltre Monster Hunter Rise Sunbreak, Lost ARK Vanquisher Starter Pack, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Rise Sunbreak Edizione Deluxe, Assassin's Creed Bundle, Assassin's Creed Odyssey e Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge.

Undicesimo posto per Dragon's Dogma, tornato a nuova vita dopo l'annuncio di Dragon's Dogma 2, il gioco Capcom ha ripreso a vendere bene durante questo fine settimana grazie allo sconto applicato sugli store digitali e appunto all'annuncio del secondo capitolo, ancora privo di una finestra di lancio, ma tanto è bastato per spingere le vendite del primo gioco della serie.