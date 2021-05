Final Fantasy 7 Remake Intergrade: tanti nuovi dettagli su Yuffie

Mancano circa due settimane alla pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la nuova versione del rifacimento del celebre titolo Square Enix che permetterà ai giocatori PlayStation 5 di beneficiare di una serie di migliorie tecniche e includerà Episode Yuffie, DLC della storia con una nuova protagonista.

Se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli su questo nuovo personaggio e sulle sue abilità uniche, sappiate che sul canale YouTube di Everyeye abbiamo appena pubblicato un video che svela numerose caratteristiche sullo stile di combattimento di Yuffie, il quale ricorda quello di un letale ninja. L'agile protagonista è dotata di numerose tecniche che le permettono di contrastare gli avversari sia a corto raggio che sulla lunga distanza grazie ad una sorta di enorme shuriken che può essere utilizzato tanto come arma da mischia quanto come arma da lancio.

Prima di lasciarvi al filmato in cui parliamo dello stile di combattimento di questo personaggio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche lo speciale dedicato ai ninjustsu di Yuffie in Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Per chi non lo sapesse, la nuova versione del gioco e l'espansione della storia arriveranno il prossimo 10 giugno 2021. Tutti i possessori della versione PS4 di Final Fantasy 7 Remake (ad eccezione di coloro i quali possiedono quella regalata tramite PlayStation Plus) potranno effettuare l'upgrade gratis a PlayStation 5 con la possibilità di acquistare separatamente Episode Yuffie.