Final Fantasy 7 Remake Intergrade: trama, contenuti e supporto a PS5, parla Nomura

Piuttosto a sorpresa, il recente PlayStation State of Play ha visto protagonista anche l'annuncio di Final Fantasy VII Remake Intergrade, versione del rifacimento del JRPG pensata appositamente per PlayStation 5.

Tra gli elementi offerti dalla produzione figura ovviamente un upgrade di tipo grafico per l'avventura di Cloud e compagni, come reso evidente dal primo video confronto tra Final Fantasy 7 Remake e Intergrade su PS4 e PS5. In seguito al reveal, Tetsuya Nomura ha avuto modo di offrire ulteriori dettagli sul progetto nel corso di una ricca intervista concessa alla redazione di Weekly Famitsu, noto magazine nipponico.



Durante la chiacchierata, il veterano di casa Square Enix ha spiegato che i miglioramenti sul fronte grafico sono stati ottenuti principalmente tramite interventi sul fronte dell'illuminazione e delle texture. In aggiunta, effetti ambientali come nebbia e simili sono stati aggiunti per arricchire l'atmosfera di Midgar. Final Fantasy VII Remake Intergrade supporterà inoltre in parte i grilletti adattivi del DualSense di PS5, mentre per veder in azione feedback aptico e Audio 3D, Nomura invita ad attendere Final Fantasy VII Remake Parte 2.



Per quanto riguarda invece i contenuti che i giocatori troveranno in Final Fantasy VII Remake Intergrade, Nomura ha spiegato che il nuovo episodio narrativo vedrà i giocatori vestire i panni di Yuffie. La vicenda sarà parallela alle vicende del gioco originale, con il personaggio impegnato in una missione di infiltrazione a Midgar al fianco di una seconda cellula di Avalanche, distinta da quella di Barret e compagni. Tra i compagni di Yuffie troviamo anche un personaggio inedito di nome Sonon. In combattimento, i giocatori potranno guidare solo le azioni della prima, che potrà però eseguire alcuni attacchi in combo col suo alleato. Infine, è stata confermata la presenza di alcuni boss aggiuntivi, tra i quali Weiss.