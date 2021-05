Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Yuffie affronta un nuovo nemico nell'ultimo trailer

L'evento a tema Square Enix di questo pomeriggio si è appena concluso con un nuovo trailer interamente dedicato a Final Fantasy 7 Remake Intergrade, protagonista assoluto della diretta.

Il filmato in questione, dalla durata particolarmente breve, ha l'obiettivo di mostrare al pubblico un nuovo e pericoloso nemico che Yuffie e il suo fido alleato Sonon dovranno affrontare. Il trailer mostra infatti il particolare avversario umanoide dotato di ali meccaniche e misteriosi poteri che gli permettono di controllare dei "tentacoli energetici" di colore viola. Nella seconda metà del video possiamo vedere una breve sequenza di gameplay incentrata proprio sulla boss fight che vede contrapporsi il nuovo nemico a Yuffie e Sonon, i quali si accaniscono sull'avversario con una serie di attacchi combinati. Non è ancora chiaro dove si trovino i personaggi al momento dello scontro, ma è probabile che si tratti proprio di Fort Condor.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul villain, vi ricordiamo che il DLC arriverà il prossimo 10 giugno 2021 in concomitanza con l'upgrade per PlayStation 5, il quale sarà gratuito per tutti i possessori di FF7 Remake ad eccezioni di coloro i quali possiedono solo l'edizione distribuita tramite abbonamento al PlayStation Plus.