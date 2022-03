Final Fantasy 7 Remake con Jessie giocabile? Una mod lo rende possibile

L'instancabile scena dei modder di Final Fantasy 7 Remake sforna una nuova, interessante espansione fan made per il capolavoro ruolistico di Square Enix. Grazie all'ultimo progetto firmato da "Axel Firestorm Raq", gli esploratori di Midgar possono sostituire Tifa con Jessie per renderla giocabile.

L'espansione amatoriale realizzata dal frequentatore di NexusMods ridà centralità al personaggio di Jessie che, nella 'versione liscia' di FF7 Remake, è relegato a un ruolo di semplice comparsa o, al più, di gregaria nelle attività svolte dall'Avalanche nelle fasi dell'avventura che coinvolgono Barret.

Nel rendere nota la disponibilità della mod, il creatore di questo DLC fan made spiega che l'installazione del suo pacchetto aggiuntivo apporta tutta una serie di cambiamenti al gioco, come la riformulazione dei menù e la sostituzione di tutte le frasi che rimandano a Tifa. In funzione delle richieste pervenute dai fan, il modder promette di effettuare ulteriori migliorie al suo progetto come la sostituzione dei riferimenti vocali a Tifa, l'aggiunta degli abiti Wall Market per Jessie, l'aggiornamento delle schermate di caricamento con le nuove immagini esplicative della guerriera Avalanche e un 'ritocco' alla pagina sui punti di forza di Tifa con i riferimenti visivi e testuali alle abilità di Jessie.

In calce alla notizia trovate il link alla pagina NexusMods dalla quale poter scaricare la mod che rende Jessie giocabile. Per un ulteriore approfondimento sull'esperienza ludica e narrativa confezionata da Square Enix, vi rimandiamo alla nostra guida di Final Fantasy 7 Remake per muovere i primi passi a Midgar.