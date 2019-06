Final Fantasy 7 Remake: il JRPG Square Enix si rifà il trucco nella nostra Video Anteprima

Finalmente Final Fantasy 7 Remake si è mostrato al pubblico durante l'E3 2019 di Los Angeles. Dopo aver visto il gioco in azione, la nostra redazione vi racconta le prime impressioni sul titolo con una nuova video anteprima: la trovate in cima alla notizia.

Final Fantasy 7 Remake si è presentato in splendida forma, sfoggiando un comparto grafico all'altezza delle aspettative. Ogni scenario visto finora, dalle guglie illuminate del Settore 1 alla placida penombra del 7th Heaver, ha mostrato su schermo una quantità incredibile di dettagli e stile, dando nuova linfa vitale a un immaginario che ha segnato la storia dei Jrpg. Per non parlare della caratterizzazione dei personaggi, a partire da Cloud, Barret, Aerith e Tifa.

Ottime impressioni anche sul sistema di combattimento, sulla carta in grado di unire la spettacolarità dell'azione alla profondità tattica degli scontri. Durante lo scontro con l'iconico Guard Spider, il primo boss dell'avventura, Cloud e Barret potevano utilizzare alcune barriere di metallo per difendersi furia infuocata del nemico, protagonista di una battaglia multifase che imponeva ai giocatori specifiche strategie d'approccio.

Nell'attesa che il gioco Square Enix debutti su PlayStation 4 il 3 marzo 2020 (segnaliamo che sono aperti i preorder delle edizioni Standard, Deluxe e 1st Class), vi lasciamo con la nostra anteprima di Final Fantasy 7 Remake.