Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts: serie anime in arrivo su Netflix e Disney+?

A meno di quattro settimane di distanza dall'apertura ufficiale delle porte virtuali dell'E3 2021, è ormai ufficialmente entrato in fermento l'intero sottobosco e universo dei rumor e delle indiscrezioni a tema videoludico.

Tra la possibile presenza di Elden Ring all'E3 2021 e una vasta selezione di scommesse su quelli che saranno gli annunci in casa Nintendo e Microsoft, non mancano all'appello nemmeno ipotesi legate a collaborazioni tra grandi IP del videogioco il mondo dello streaming. Dopo aver preso quota ormai diversi mesi addietro, tornano in particolare a galla ipotesi di collaborazioni tra Square Enix, Disney+ e Netflix. I videogiochi in attesa di diventare anime sono già molti, ma all'appello potrebbero presto rispondere anche Final Fantasy 7 Remake e la saga di Kingdom Hearts.



Secondo rumor fattisi strada su 4chan - forum che consente pubblicazioni in forma anonima che ha in passato accolto sia informazioni veritiere sia falsità -, il game director Tetsuya Nomura starebbe collaborando con i colossi dello streaming per dar vita a due serie anime:

Final Fantasy VII Remake : la serie animata racconterebbe alcune vicende inedite collocate sia nel periodo immediatamente precedente sia contemporaneo allo svolgimento degli eventi del gioco. La conclusione della serie dovrebbe peraltro anticipare anche qualche sorpresa legata al futuro;

: la serie animata racconterebbe alcune vicende inedite collocate sia nel periodo immediatamente precedente sia contemporaneo allo svolgimento degli eventi del gioco. La conclusione della serie dovrebbe peraltro anticipare anche qualche sorpresa legata al futuro; Kingdom Hearts: serie anime realizzata completamente in CGI, il progetto legato a Kingdom Hearts dovrebbe essere più breve di quello a tema Final Fantasy 7, ma con un intreccio più articolato. Compito della produzione sarebbe infatti quello di collegare tra loro molteplici titoli, tra Kiry By Sleep, Union X e il più recente Kingdom Hearts 3;

Ovviamente, trattandosi di un rumor, nessuna delle informazioni riportate è confermata, ma nulla vieta di far viaggiare la fantasia: vi piacerebbe vedere simili progetti prender vita?