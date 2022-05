Final Fantasy 7 Remake: la madre di Cloud mostrata nella concept art

In occasione della festa della mamma 2022 appena trascorsa, Square-Enix ha pensato di mostrare la concept art di Claudia Strife, ovvero la madre di Cloud, l'abile soldato di cui vestiamo i panni in Final Fantasy 7.

L'illustrazione a cui potete dare uno sguardo più in basso vede protagonista Claudia Strife, la mamma di Cloud già apparsa nell'originale JRPG pubblicato nel lontano 1997 su PlayStation One. La madre di Cloud veste un semplice vestito casalingo rosa attorno al quale viene stretto un grembiule. La concept art descrive anche il modo in cui i due capi vanno a legarsi fra loro.

Square-Enix ha poi riproposto la modellazione di Claudia Strife in Final Fantasy 7 Remake in-game, che tiene in grande considerazione l'illustrazione originale e ne rispetta la caratterizzazione, a partire dalla capigliatura, passando per il vestito ed il grembiule. Il publisher non ha poi mancato di allegare anche uno screenshot catturato dalla versione originale del JRPG, in cui Claudia appariva durante i flashback di Cloud.

Con l'arrivo della versione Intergrade su PC, Final Fantasy VII Remake continua ad arricchirsi con nuove mod distribuite gratuitamente per la community: una delle più recenti ha aggiunto oltre 6mila texture in altissima definizione. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Recensione di Final Fantasy 7 Remake.